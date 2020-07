1 minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 243.967; con un ulteriore incremento, nelle ultime ventiquattro ore, di +233 nuovi casi positivi al tampone. In generale, le stime di oggi, 17 luglio 2020 (come riportato da Il Corriere della Sera), ci riferiscono che la curva epidemiologica italiana risulta stabile, ma con, al momento, alcuni surplus. Nello specifico, infatti, vediamo che: i guariti/dimessi, sono 196.483 (+237); i deceduti di Covid-19, 35.028 (+11); gli ammalati attuali di Coronavirus, 12.456 (–17); 771 i ricoverati con sintomi (+21, cifra, quindi, nuovamente in rialzo); 50 quelli in terapia intensiva (–3, ancora in discesa); e 11.635 i soggetti in isolamento fiduciario.











L’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute, hanno constatato che l’indice di trasmissibilità del virus sta risalendo, dimostrandosi particolarmente aggressivo soprattutto in Veneto (in cui è già a 1,61). In Italia, nelle scorse settimane, si era abbassato fino a raggiungere lo zero quasi – con, appunto, stime in diminuzione un po’ in tutti i settori –, ma oggi, sebbene la situazione risulti, comunque, ancora sotto controllo, il nuovo indice ci dice che, all’attuale, R è uguale a 1, e che pertanto, ogni paziente può infettarne uno o più di uno. E questo, per i numerosi focolai in crescita nel Belpaese dovuti, probabilmente, a causa di persone provenienti da Paesi in cui il Covid-19 imperversa.

Non vi sono molte soluzioni al problema, se non quella – come consigliato dallo stesso Gianni Rezza, capo del dipartimento di prevenzione del Ministero della Salute – di individuare tempestivamente ove si trovino i nuovi contagi, isolandoli immediatamente. E questo, come facilmente deducibile, ci costringe a comportarci, di nuovo, in maniera prudente, evitando qualsiasi genere di contatto con persone di cui non conosciamo l’esistenza. Resta solo una domanda: all’attuale stato delle cose, ce la farà l’Italia a superare anche quest’altro scoglio?

