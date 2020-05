Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2 sono 228.006. E anche se il numero degli ammalati attuali si abbassa sempre di più (–1.792 nelle ultime ventiquattro ore, 60.960 in generale), la curva epidemiologica sale e scende tutti i giorni. Nello specifico, infatti (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 21 maggio 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 134.560 (+2.278); i deceduti per Covid-19, 32.486 (+156); i ricoverati con sintomi, 9.269 (–355); quelli in terapia intensiva, 640 (–36, dato, per l’appunto, sempre più in calo e per cui, molto probabilmente, fra qualche settimana le terapie intensive si svuoteranno del tutto); e 51.051 i soggetti in isolamento fiduciario.











Tutte le regioni fanno registrare nuovi casi positivi al tampone (anche quelle in cui, fino al giorno prima, non ne avevano avuti neanche uno). Ed è possibile, infatti, che, per quanto il fattore di contagio R= sia sceso sotto l’1, avremo ancora dei nuovi contagi (o morti). Evitate gli assembramenti, siamo vicini allo zero un po’ ovunque, e il virus, seppur depotenziato, potrebbe far ripartire la diffusione; divenendo, stavolta, impossibile riuscire a contenerlo. Dovete avere pazienza!

