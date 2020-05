Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, sono 210.717 le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. E all’alba della tanto attesa Fase 2, scende ulteriormente il numero dei decessi e quello dei contagiati. Nello specifico, infatti, come riportato da ilmeteo.it le stime di oggi, 03 maggio 2020, ci riferiscono che: i soggetti attualmente ammalati di Covid-19, sono 100.179 (–525); i decessi, 28.884 (+174); i guariti/dimessi, 81.654 (+1.740); i ricoverati con sintomi, 17.242 (–115); quelli in terapia intensiva, 1.501 (–38); e 81.436 i singoli in isolamento fiduciario.











Le regioni con una crescita dei contagi prossima allo zero sono: Marche, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Sicilia, Abruzzo, Puglia, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise, Basilicata e Bolzano. Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, invece, continuano, ancora oggi, a far registrare il maggior numero fra decessi e contagi. Con domani torneremo leggermente alla vita di tutti i giorni, e date le cifre su dette, il buon senso del popolo potrebbe condurci, ben presto, anche alla fatidica Fase 3, ma tutto dipenderà, appunto, dalla responsabilità che avremo nel non lasciarci andare a un’imprudente frenesia.

