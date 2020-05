Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2 sono, all’attuale, 211.938. Nello specifico, invece (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 04 aprile 2020, ci riferiscono che: i soggetti tuttora ammalati di Covid-19, sono 99.980 (–199); i decessi, 29.079 (+195); i guariti/dimessi, 82.879 (+1.225); i ricoverati con sintomi, 16.823 (–419); quelli in terapia intensiva, 1.479 (–22); e i singoli in isolamento fiduciario, 81.436.











Come abbiamo visto, il numero dei decessi continua a salire e a scendere, seppur basso rispetto a settimane fa, pertanto, l’emergenza da Coronavirus non può dirsi finita. E anche se oggi è cominciata, ufficialmente, la tanto attesa Fase 2, abbiamo ancora una grossa responsabilità sia verso di noi, che verso gli altri, e solo rispettando le norme di sicurezza riusciremo a portare a casa la vittoria.

