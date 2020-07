Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 243.506; con, nelle ultime ventiquattro ore, un ulteriore incremento di +162 casi. In generale, invece, le altre stime di oggi, 15 luglio 2020 (come riportato da Il Corriere della Sera), ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 196.016 (+575); i deceduti di Covid-19, 34.997 (+13); gli ammalati attuali di Coronavirus, 12.493 (–426); 777 i ricoverati con sintomi; 60 i pazienti ancora in terapia intensiva; e 12.082 i soggetti in isolamento fiduciario.











Sembrerebbe – secondo quanto dichiarato da virologi e politici – sotto controllo la curva epidemiologica italiana, ma i tanti focolai in giro per l’Italia preoccupano non poco. Dovremmo, quindi, aver paura del prossimo? Beh, paura, forse, non proprio, ma continuare a rispettare le misure di contenimento è la metodologia migliore per non continuare a fomentare questo silente nemico.

