Cresce ancora il numero delle persone che, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, hanno contratto il virus Sars-Cov-2. Infatti, sono +202 i nuovi casi, cifra che porta l’ammontare a 235.763. Nello specifico, invece (come riportato da Il Corriere della Sera), le stime di oggi, 10 giugno 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 169.939 (+1.293); i deceduti di Covid-19, 34.114 (+71 nelle ultime ventiquattro ore); gli ammalati attuali di Coronavirus, 31.710 (–1.162); 4.320 i ricoverati con sintomi (–261); 249 quelli in terapia intensiva (–14); e, per il secondo giorno consecutivo, 28.028 i soggetti in isolamento fiduciario.











La curva epidemiologica italiana risulta essere stazionaria e a un vero impasse: non a caso, in molte regioni, ancor oggi, si registrano nuovi contagi nonostante lo zero dei giorni scorsi, pertanto, e il consiglio è quello di attuare la massima prudenza nell’effettuare uscite fuori porta, e nel mantenere le dovute distanze dalle altre persone, servendosi, allo stesso tempo e in ogni caso, della mascherina e di un igienizzante mani.

