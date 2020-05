Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Italia sono 231.139 le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. E sebbene da giorni, ormai, i dati fossero in discesa, oggi, 27 maggio 2020, si è registrato un leggero aumento (soprattutto per quanto riguarda i decessi). Nello specifico, come riportato da ilmeteo.it, le stime delle ultime ventiquattro ore ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 147.101 (+2.443); i deceduti di Covid-19, 33.072 (+117, dato, appunto, in rialzo); gli ammalati attuali di Coronavirus, 50.966 (–1.976); i pazienti ricoverati con sintomi, 7.729 (–188); quelli in terapia intensiva, 505 (–16); e i soggetti in isolamento fiduciario, 42.732.











Come visto, quindi, le cifre son ritornate a salire, rendendo nuovamente preoccupante una situazione in alleggerimento da settimane. Sinonimo del fatto che gli assembramenti realizzatisi dal 4 maggio in poi, non stanno sorgendo l’effetto sperato, anzi. E se vogliamo che la Fase 3 arrivi prima del previsto, o che non si ritorni alla temuta Fase 1, sarebbe meglio comportarsi in modo responsabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.