Ancora buone notizie dalla quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile. Secondo le nuove stime (riportate da ilmeteo.it), sono solo 1.396 i nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2, per un totale, al momento, di 98.273 persone ammalate. Globalmente, sale a 147.577 il numero dei singoli che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il Coronavirus; nello specifico, le valutazioni di oggi, 10 aprile 2020, riferiscono che: 570 sono i decessi di oggi – 18.849 all’attuale; 30.455 i guariti/dimessi (+1.985, cifra ritenuta particolarmente positiva); 28.242 i ricoverati con sintomi; 3.497 quelli in terapia intensiva (–108, cifra in calo per il sesto giorno consecutivo); e 66.534 i pazienti in isolamento fiduciario.











In relazione all’ultima conferenza stampa del presidente Conte, le misure di contenimento saranno prorogate fino al 3 maggio, con, in concomitanza, la riapertura di alcune attività commerciali come cartolibrerie, librerie e negozi per bambini e neonati. La ripresa sarà, in ogni caso, graduale, e non sarà possibile allentare la morsa seppur, prima del 3 maggio, dovessero verificarsi le condizioni per farlo. Rispettare l’ordinanza ci aiuterà a uscirne fuori ancor prima del previsto.

