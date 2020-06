Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 240.436. Continua a salire il totale, con un +126 nelle ultime ventiquattro ore; in generale, però, il virus è a un’impasse, in cui sembrerebbe pronto ad arrestarsi. Nello specifico, infatti, le stime di oggi, 29 giugno 2020 (come riportato da ilmeteo.it), ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 189.196 (+305); i deceduti di Covid-19, 34.744 (+6, cifra ancora in ribasso); gli ammalati attuali di Coronavirus, 16.496 (–185); i ricoverati con sintomi, 1.120 (–40); quelli in terapia intensiva, 96 (–2); e 15.280 i soggetti in isolamento fiduciario.











Come su detto, il virus potrebbe arrestarsi da un momento all’altro, facendo, sì, registrare ancora qualche contagio, ma senza andare oltre. Tuttavia, se gli assembramenti, e la mancanza di buon senso, dovessero continuare a dilagare, lo stesso farà il Coronavirus; e per quest’ultimo, allora, potrebbe non esserci più niente da fare.

