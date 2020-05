Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, si registrano, all’attuale, 221.216 persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. Il numero di chi è risultato positivo al tampone scende ancora, con una somma di 81.266 (–1.222 casi al momento), ma nello specifico (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 12 aprile 2020, ci riferiscono che: i pazienti guariti/dimessi, sono 109.039 (+2.452); i deceduti, 30.911 (+172); i ricoverati con sintomi, 12.865 (–674); quelli in terapia intensiva, 952 (–47); e i soggetti in isolamento fiduciario, 67.449.











Molte regioni sono vicine allo zero (Veneto, Marche, Toscana, Campania, Sicilia, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Valle d’Aosta, Puglia, Umbria, Calabria, Sardegna, e Trento e Bolzano), ma si continuano, giorno dopo giorno, a scoprire nuovi casi – (non di contagio, che sia chiaro, ma soprattutto di chi viene a mancare). Siamo fiduciosi poiché le terapie intensive continuano a svuotarsi e i guariti ad aumentare, ma per evitare che i dati su detti potrebbero cambiare nuovamente (e stavolta, in modo inarrestabile), continuate a rispettare le norme vigenti, evitando, quindi, gli spostamenti e i contatti non necessari, e mantenendo la distanza di sicurezza. Saremo ripetitivi, ma se ci sforzeremo di rispettare siffatte norme, ce la faremo.

