Nessuna buona nuova oggi, 17 maggio 2020, sulla curva epidemia riguardante l’epidemia di Coronavirus in Italia. La cifra totale continua a salire (225.435 al presente), ma le altre, per lo più, risultano stazionarie; con il numero dei decessi, invece, ancora in discesa (+145, 31.908, +153 ieri). Nello specifico (come riportato da ilmeteo.it), piuttosto, le stime delle ultime 24 ore ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 125.176 (+2.366); gli ammalati attuali di Covid-19, 68.351 (–1.836); 10.311 i ricoverati con sintomi (–89); 762 quelli in terapia intensiva (–13); e 52.278 i soggetti in isolamento fiduciario.











Sono 15 le regioni prossime allo zero contagi (Marche, Sicilia, Calabria, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Basilicata, Toscana, Lazio, Campania, Abruzzo, Valle d’Aosta, Umbria, Sardegna, Molise; e anche Trento e Bolzano), mentre solo la Lombardia e il Piemonte ricoprono oltre la metà delle stime su dette. Pazientare, e continuare a rispettare le norme per il contenimento del Coronavirus, ci aiuterà ad azzerare i decessi e i contagi in tutte le regioni. Uniti, ce la faremo.

