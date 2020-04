Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, sono 165.155 le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. E da qualche giorno a questa parte, sembra proprio essersi stabilizzata la curva epidemica, con un numero di contagi inferiore ai 2000 casi (rispetto alle scorse settimane). Difatti, oggi, 15 aprile 2020, son (solo) 1.127 i nuovi risultati positivi al tampone (fino ad ora, 1.117.404 effettuati), per un totale, al momento, di 105.418 attualmente ammalati. Come riportato da ilmeteo.it, nello specifico invece, le stime dichiarate dal presidente della Protezione Civile nella quotidiana conferenza stampa, riferiscono che: i guariti/dimessi sono 38.092 (+962); i decessi, 21.645 (+578); i ricoverati in terapia intensiva, 3.186, cifra rimasta invariata da ieri in cui si era registrato un calo di –74 degenti; quelli con sintomi, 28.011 (inalterata anch’essa); e 73.094 le persone in isolamento fiduciario (medesima).











Come su detto, in realtà non si registrano particolari modifiche, cosa che mantiene stabile (se non statica) la situazione epidemiologica italiana. Il continuo saliscendi tra contagi e decessi potrebbe esser generato dal fatto che, in alcune regioni, vi sono parecchi pazienti non ancora consapevoli di aver contratto il Covid-19; e dato il periodo d’incubazione, è probabile che, prima della fine di aprile, non si possa sperare che i contagi si azzerino (quasi) del tutto. I dati lasciano ben sperare, ma perché gli sforzi sortiscano gli effetti sperati, rispettare le misure restrittive è l’unico modo.

