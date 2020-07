Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2, sono 242.363 (+229 nelle ultime ventiquattro ore). Prosegue, in tal senso, il saliscendi dei nuovi contagi, rivelatosi non lineare – almeno per il momento. E la Lombardia continua, ancor oggi, a essere la regione più colpita, con ben +119 casi fra ieri e oggi.







Per quanto riguarda, invece, le altre stime, quelle odierne (come riportato da Il Corriere della Sera) ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 193.978 (+338); i deceduti di Covid-19, 34-926 (+12); gli ammalati attuali di Coronavirus, 13.459 (–136); i ricoverati con sintomi, 871 (–28); 69 quelli in terapia intensiva (–2); e 12.519 i soggetti in isolamento fiduciario.





Secondo quanto su citato, quindi, ci dirigiamo spediti verso la temutissima seconda ondata di contagi, o abbiamo buone speranze di accedere, il prima possibile, alla fatidica Fase 3?

