Coronavirus: cresce ancora la cifra di chi ha contratto il virus

Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2 sono 228.658. Allo stesso tempo, son cresciute anche le altre stime (oggi, 22 maggio 2020), le quali ci riferiscono che – come riportato da ilmeteo.it –: i guariti/dimessi, sono 136.720 (+2.160 nelle ultime ventiquattro ore); i deceduti da Covid-19, 32.616 (+130, il dato più piccolo dall’inizio dell’emergenza); gli ammalati attuali, 59.322 (–1.638); i ricoverati con sintomi, 8.957 (–312); 595 quelli in terapia intensiva (–45); e 49.770 i soggetti in isolamento fiduciario.











Secondo i medici, il Coronavirus sta depotenziandosi sempre di più: se ne accorgono grazie ai pazienti i quali stanno reagendo particolarmente meglio alle cure, e grazie, soprattutto, allo svuotamento delle terapie intensive. Siamo, insomma, sulla buona strada, e perché il virus sparisca nel nulla come la Spagnola nel 1900, dobbiamo avere pazienza e non lasciarci prendere dall’euforia. Categorico, quindi: no agli assembramenti!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.