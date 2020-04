Meno di un minuto (tempo di lettura)

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, sono 203.591 le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. Gli attuali positivi al Covid-19, invece, sono 104.657, cifra in calo già da diversi giorni, con, infatti, –548 casi (al momento). Nello specifico (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 29 aprile 2020, ci riferiscono che: 27.682 sono i decessi (+323); 71.252 i pazienti guariti/dimessi (+2.311); 19.210 i ricoverati con sintomi (–513); 1.795 quelli in terapia intensiva (–68 nelle ultime ventiquattro ore); e 83.619 i soggetti in isolamento fiduciario.











Alcune regioni sono prossime allo zero, sia per i contagi che per i morti, mentre in altre (soprattutto in Lombardia) il numero continua a crescere (anche se non in nuovi contagi). Dove stia la verità è un po’ difficile capirlo, ma l’unico modo per toccare, tutte insieme le regioni, lo zero, è rispettare le distanze e le misure di contenimento del virus. E ce la faremo, tutti insieme ce la faremo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.