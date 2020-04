Meno di un minuto (tempo di lettura)

Il numero dei contagi da Coronavirus cresce ancora, portando la somma totale a 168.941. Difatti, oggi, 16 aprile 2020, sono 1.189 i nuovi pazienti risultati positivi al tampone, con 106.607 persone attualmente ammalate. Nello specifico, come riportato da ilmeteo.it, le stime riferiscono che: i guariti/dimessi, all’attuale, sono 40.164 (+2.072, nelle ultime ventiquattro ore); i decessi, 22.170 (+525, ma ulteriormente in calo da due giorni a questa parte); i ricoverati con sintomi, 26.893 (in discesa anche quest’altra cifra); quelli in terapia intensiva, 2.936 (–143, dato molto importante che, si spera, scenda ancor di più e in modo consistente da qui alla fine di aprile); e i singoli in isolamento fiduciario, 76.778.











Il computo riguardante i guariti (e dimessi) è molto positivo, l’unica nota stonata resta il numero dei decessi, che non si è ancora abbassato sotto ai 300 casi. Anche quello relativo ai ricoveri in terapia intensiva è altrettanto importante, nonché positivo, come dato, ma con le misure restrittive ancora in atto, risulta essere, comunque, ancora troppo basso. Siamo alle soglie della tanto attesa Fase 2, ma fino ad allora, perché essa possa avere inizio, dobbiamo continuare a rispettare le misure di contenimento restando a casa il più possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.