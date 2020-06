Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 237.828. Torna a salire il numero dei nuovi positivi, con un +329 nelle ultime ventiquattro ore – contagi suddivisi prevalentemente fra Piemonte, con +41, e Lombardia, in cui, costantemente, si annovera la cifra maggiore: +242 oggi. Per quanto riguarda, invece, le altre stime, quelle odierne (come riportato da Il Corriere della Sera) ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 179.455 (+929); i deceduti di Covid-19, 34.448 (+43); gli attualmente ammalati, 23.955 (–644); 3.113 quelli in terapia intensiva (–188); 163 in terapia intensiva (–14); e 20.649 i soggetti in isolamento fiduciario.











Il saliscendi continuo della curva epidemiologica italiana, lascia dedurre che ancora non abbiamo superato la fase dell’emergenza, e che, quindi, dovremmo comportarci più responsabilmente. Ma in quanti lo stanno facendo davvero?

