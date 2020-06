Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Italia sono 233.836 le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2. Da una settimana, tuttavia, la curva epidemica del virus è in discesa, con sbalzi inerenti solo al numero dei decessi – +71 nelle ultime ventiquattro ore, 33.601 in totale. Nello specifico, invece (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 03 giugno 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 160.938 (+848); gli ammalati attuali di Coronavirus, 39.297 (–596); i ricoverati con sintomi, 5.741 (–175); quelli in terapia intensiva, 353 (–55); e 33.569 i soggetti in isolamento fiduciario.











Insomma, continuiamo così e ce l’avremo fatta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.