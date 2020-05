Meno di un minuto (tempo di lettura)

È in continua ascensione la parabola positiva del Coronavirus in Italia. Infatti, sebbene il computo totale sia salito a 214.457 persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il virus Sars-Cov-2, il numero (attuale) dei guariti/dimessi è salito a 93.345 di coloro i quali hanno sconfitto il Covid-19 (con +8.014 casi registrati solo oggi). E altrettanto in discesa è quello riguardante i soggetti ancora ammalati: –6939, cifra che porta il totale a 91.528. Come riportato da ilmeteo.it, le altre stime, invece, ci riferiscono che: i decessi sono 29.684 (+369, dato in crescita già da qualche giorno); i ricoverati con sintomi, 15.769 (–501); quelli in terapia intensiva, 1.333 (–106); e 74.426 i singoli in isolamento fiduciario (somma decisamente in calo già da diversi giorni).











Per avere altre belle notizie simili dobbiamo continuare a fare buona condotta, senza lasciarci andare alla frenesia a cui, molti, starebbero cedendo in questi giorni dal 4 di maggio. E se la pazienza ripaga davvero, presto ritorneremo alla nostra vita di sempre.

