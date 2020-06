Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2, sono 239.961; con un aumento di +256 casi risultati positivi al tampone nelle ultime ventiquattro ore. Lombardia, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna, sono le quattro regioni in cui il numero dei contagi resta alto, con, quasi, il 100% del totale registrato quotidianamente. Nello specifico, invece (come riportato da ilmeteo.it), le stime, di oggi, 26 giugno 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 187.615 (+890); i deceduti di Covid-19, 34.708 (+30); gli ammalati attuali di Coronavirus, 17.638 (–665); i ricoverati con sintomi, 1.356 (–161); e 105 quelli in terapia intensiva (–2).











Come su detto, la Campania ha visto aumentare nuovamente i casi positivi al Coronavirus – pur essendo, nelle scorse settimane, ormai a zero –, il tutto, probabilmente, a causa di assembramenti e cose del genere. E questo, purtroppo, potrebbe riguardare qualsiasi altra regione, ecco perché è giusto rispettare le misure di contenimento del virus: nessun altro vuole ritornare in quarantena, tantomeno in isolamento fiduciario.

