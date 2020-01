1 minuto (tempo di lettura)

BARRIERA MILANO (TO) – Giovedì sera, i poliziotti del commissariato Barriera Milano hanno effettuato un controllo nella zona di competenza del commissariato per la verifica dei titoli autorizzativi e delle norme che regolano i pubblici esercizi. Nel corso dell’attività, cui hanno concorso circa 30 operatori appartenenti al Comm.to di zona, al Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e Valle d’Aosta, all’Unità Cinofila e alla Polizia Municipale, Sezione Amministrativa, sono state tratte in arresto 2 persone. Trattasi di due cittadini stranieri, un gabonese di 34 anni e un senegalese di 23, che durante il controllo a due diversi locali, alla vista dei poliziotti, hanno deglutito alcune dosi di sostanza stupefacente.











In via Monte Rosa, invece, è stato sottoposto a controllo un African Market, al quale non era mai stata concessa la licenza. Per l’apertura dell’esercizio senza preventiva autorizzazione è stata comminata, alla titolare del market, cittadina nigeriana di 41 anni, una sanzione di 4000 €. All’interno del locale, gli agenti hanno inoltre riscontrato la presenza di 33 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione, che sono stati sottoposti a sequestro. La titolare è stata, poi, denunciata per furto di energia elettrica, in quanto il personale dell’IRETI ha verificato l’allaccio abusivo alla corrente elettrica per l’alimentazione di 4 grossi frigoriferi per bevande, tre congelatori a pozzetto, la televisione, il condizionatore e altre apparecchiature. Complessivamente, sono stati controllati 3 esercizi pubblici e uno stabile privato in via Brandizzo. Qui, nei locali cantine, l’unità cinofila ha rinvenuto una busta di plastica con all’interno un quantitativo di 490 grammi di marijuana.

