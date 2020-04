1 minuto (tempo di lettura)

Giuseppe Conte, dopo le parole del ministro della Salute Roberto Speranza durante l’informativa in Senato, Giuseppe Conte, comunica ufficialmente con la consueta conferenza stampa, la proroga delle misure di contenimento fino al 13 aprile







Conte annuncia: «Quarantena prolungata fino al 13 aprile»

Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel, ma non è il momento di abbassare la guardia. Angelo Borrelli, il capo della protezione civile avvisa: «Scordatevi di uscire a Pasqua, soprattutto a Pasquetta»! Il ministro della Salute, durante l’informativa al Senato, aggiunge: «L’allarme non è ancora cessato!» e invita i cittadini a non cadere in «Facili ottimismi» nonostante il trend positivo.

Diminuiscono i ricoveri in lombardia e gli ingressi in terapia intensiva, cresce il numero dei guariti ma si firmerà stasera il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che ufficializza la proroga della chiusura di tutte le attività produttive e attività non essenziali. Niente passeggiate al mare, dunque, o pic-nic sui prati, almeno fino al 13 Aprile. «Impossibile fare previsioni, almeno per il breve termine», dicono prudenti gli esperti.





Il Premier appare fiducioso, ma annuncia la firma del DPCM che prorogherà la quarantena

Conte ufficializza quanto già annunciato stamattina da Roberto Speranza: «Non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi a cui siete sottoposti, siamo in stretto contatto con il comitato tecnico scientifico e si iniziano a vedere i primi risultati. Ma non possiamo fare altro che chiedervi un ulteriore sforzo. Per questo staserà firmerò il decreto che prorogherà le misure restrittive. Se non lo facessi, pagheremmo un prezzo altissimo. Perché oltre ai costi altissimi che stiamo già pagando, dovremmo sopportarne di ulteriori». Non tarda ad arrivare l’ennesimo il monito del Premier per i “furbetti”: «Tengo a precisare che le sanzioni per chi non rispetta le regole sono state inasprite, ma per fortuna sono pochi coloro che disobbediscono. Rispettate le regole, lo dobbiamo a chi ci assicura i servizi essenziali, andando a lavoro ogni giorno!».

Un primo ministro che si mostra dispiaciuto a dover varare l’ulteriore periodo di chiusura dell’Italia proprio nel periodo Pasquale. Ma poi rassicura: «Stiamo per avvicinarci alla fase 2 , cioè quella della ripresa graduale e della convivenza con il virus. Ci avvieremo poi alla fase 3, sarà allora che torneremo alla normalità».

Maria Giulia Vancheri

