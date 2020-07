Meno di un minuto (tempo di lettura)

CATANIA – Un uomo a terra, chiazze di sangue, il mezzo da una parte e il casco dall’altra. Incidente mortale in via Passo Gravina di Catania all’altezza della Cittadella Universitaria. Vittima un centauro, che avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto.







Si tratterebbe di un incidente autonomo, di cui non si conoscono ancora le dinamiche e non si esclude alcuna ipotesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia Municipale e i sanitari del 118, che, purtroppo, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al malcapitato.





La moto è andata distrutta e, secondo alcune testimonianze, il corpo della vittima si sarebbe trovato a circa 100 metri dal mezzo. Ancora da accertare se la causa sia stata l’alta velocità o altri fattori esterni. Le forze dell’ordine proseguiranno con le indagini. Traffico in tilt e lunghe code.

Il sinistro si aggiunge a quello di ieri, fortunatamente senza gravi conseguenze, avvenuto a San Gregorio.

