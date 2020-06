Meno di un minuto (tempo di lettura)

Sul caro voli registratosi da, e per, la Sicilia, è intervenuta la deputata regionale del Movimento Cinque Stelle, Jose Marano, chiedendo un intervento immediato della Regione e del ministero dei Trasporti. «È inconcepibile dover pagare oltre 600 euro per un volo Alitalia Catania – Roma andata e ritorno. Ancora più inconcepibile, il fatto che ad applicare queste tariffe, in condizione di sostanziale monopolio, sia una società come Alitalia, che negli anni, ha ricevuto milioni di euro dallo Stato e dovrebbe essere la nostra compagnia di bandiera. Invece, si rivela alla stregua di un traghettatore esoso che dissangua i siciliani i quali hanno la necessità di spostarsi, sia per motivi di lavoro, sia per rientrare in sede».











«Non basta soltanto un comunicato di Musumeci per stigmatizzare l’operato di Alitalia, ma serve chiedere un tavolo con la presenza anche delle imprese low cost, al fine di riaprire il mercato ed evitare posizioni dominanti. In questo senso – prosegue Marano –, anche il ministero dei Trasporti deve introdurre un’assidua attività di vigilanza sul fenomeno del caro prezzi. Non si possono trattare i siciliani come cittadini di serie B visto che l’alta velocità si ferma a Reggio Calabria e non possiamo vivere né di contentini, né di concessioni o promesse. Servono subito risposte per la mobilità dei cittadini siciliani».

