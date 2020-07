1 minuto (tempo di lettura)

BOLOGNA – Il personale della Squadra Mobile della Questura di Bologna, nell’ambito dei mirati e articolati servizi volti al contrasto del mercato della droga, domenica ha arrestato tre cittadini italiani (una donna e due uomini) e un albanese, resisi responsabili del reato di spaccio di droga. L’incessante opera profusa da parte degli investigatori e finalizzata al contrasto dello smercio di droga in città, iniziato subito dopo il lockdown, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacente (56 kg di marijuana) e all’arresto di quattro persone.







Erano giorni che gli uomini e le donne della Polizia di Stato stavano osservando i movimenti di una coppia di residenti, un uomo albanese, B.D., di anni 24, e una donna, C.E., di anni 33, i quali erano stati indicati come molto attivi nel rifornimento dell’illecito materiale sulla piazza bolognese. E proprio nel corso di uno di questi servizi, nella giornata di ieri sono stati visti incontrarsi nella cittadina via Emilia Lepido, in particolare, all’interno della Villa Pallavicini, con altri due uomini italiani, L.G. di anni 40, e A.M. di anni 34, i quali hanno caricato, sulla loro autovettura, tre grossi trolley poco prima consegnategli dagli altri.





Immediatamente, gli investigatori della quarta Sezione della Squadra Mobile hanno bloccato il quartetto e verificato che, all’interno delle valigie, vi era l’ingente quantitativo di 24 kg di marijuana. La stessa autovettura degli albanesi in cui rinvenuta, poi, la somma di denaro contante pari a 61.000 euro

La successiva attività di perquisizione presso le abitazioni dei quattro fermati ha permesso di sequestrare ulteriori 32 kg di marijuana. Con il sequestro complessivo di 58 kg di droga, che immessa sul mercato avrebbe fruttato un incasso pari a circa un milione di euro, è stato estirpato, sul nascere, un fiorente canale di rifornimento per la piazza bolognese.

