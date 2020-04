1 minuto (tempo di lettura)

Le notizie che giungono oggi dalla consueta conferenza stampa della Protezione Civile, ci informano che la situazione del Coronavirus in Italia risulta essere stazionaria. Purtroppo, risale la stima dei contagi, con +2.937 in queste ultime 24 ore, per un totale di 80.572 persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. Il numero dei guariti resta positivo, con 1.118 casi fattisi registrare solo oggi, 01 aprile 2020 (16.847 complessivamente). Anche quello dei nuovi ammalati ricoverati in terapia intensiva è piuttosto positivo, con +12 soltanto. I decessi scendono di nuovo, con +727 (13.155 morti fino ad ora); i ricoverati con sintomi sono 28.403, e le persone attualmente in isolamento fiduciario, 48.134. Per una somma generale, quindi, di 110.574.











Come riportato da ilmeteo.it, secondo il presidente Angelo Borrelli, la curva epidemica, come evidente, sta subendo continue, nonché positive, diminuzioni, e questo solo ed esclusivamente grazie alle misure di contenimento in atto, persistenti fino al 13 aprile. Non è possibile mollare di un centimetro quanto fatto fino ad ora, soprattutto al sud in cui, si presume, non sia ancora stato raggiunto il picco dei contagi, lasciando latente una condizione che potrebbe esplodere da un momento all’altro. Non a caso, il presidente Musumeci si è mostrato contrario alle passeggiate con i bambini – seppur nei paraggi di casa propria – a causa di quest’esitazione, sebbene il nuovo decreto lo preveda. L’Italia, a poco a poco, riaprirà i battenti poiché i ministri sono già al lavoro per questo, ma al momento, dobbiamo rimanere il più possibile a casa: facciamolo per noi stessi e la gente che ci circonda.

