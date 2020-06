1 minuto (tempo di lettura)

Una persona arrestata, otto indagate, e 2997 identificati, di cui 869 stranieri, 189 minori e 748 con precedenti di Polizia; 12 i veicoli controllati, tutti questi sono i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 292 pattuglie in stazione e 18 pattuglie antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti in danno dei viaggiatori; 34 i servizi lungo linea e 40 di Ordine Pubblico.







Gli Agenti Polfer del Settore Operativo di Torino Porta Nuova hanno denunciato una cinquantenne italiana, senza fissa dimora, per minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, nonché interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. La donna si trovava a bordo di un treno regionale, non adibito a trasporto viaggiatori, in sosta nella stazione di Torino Lingotto. Gli Agenti hanno immediatamente rintracciato la cinquantenne, visibilmente agitata e in stato di ebbrezza, che inveiva all’indirizzo del capotreno. Accompagnata presso gli uffici di Polizia è stata sottoposta agli accertamenti di rito.





Nella Provincia di Novara, il personale Polfer, in servizio presso lo scalo cittadino, ha rintracciato una cinquantatreenne in stato confusionale affetta da disturbi psichici, allontanatasi dalla propria abitazione la sera precedente. I familiari hanno contattato gli Agenti della Polfer i quali subito si son messi alla ricerca della donna, che tramite la descrizione fornita, hanno riconosciuto all’interno della stazione. Accompagnata negli uffici di Polizia per essere tranquillizzata e rifocillata, nel tardo pomeriggio ha potuto riabbracciare i propri familiari.

La Polfer di Novi Ligure ha notificato un ordine di allontanamento, dalla stazione ferroviaria nei confronti di una trentacinquenne italiana, residente nell’alessandrino, a seguito del suo comportamento socialmente pericoloso e dedito alla commissione di reati. Infatti, la donna, persona già nota agli operatori, era stata denunciata in stato di libertà alcune settimane fa per estorsione, truffa e circonvenzione di incapace, ai danni di alcuni anziani della zona a cui ha tentato di estorcere del denaro. Alla Rea è stato anche notificato un foglio di via obbligatorio dal comune di Alessandria, con divieto, inoltre, di far ritorno nel comune di Novi Ligure.

