L’estate scorsa, Bella Thorne è stata vittima di un hacker che le aveva rubato foto intime e private. Lo scopo era quella di minacciarla con la loro diffusione in cambio di soldi. La storia, per chi non la conoscesse, finisce che l’attrice Disney, con una decisione difficile, sceglie di pubblicare lei stessa quelle foto, diffondendo un messaggio importante: “E’ una mia decisione e adesso non hai più nulla contro di me. Nessuno può controllare la mia vita e mai lo potrà mai fare”.







Scelta sicuramente non facile e molto pensata. A distanza di un anno, (ormai ex attrice Disney) ha deciso di iscriversi a Onlyfans. Essa è una piattaforma stile Instagram con la pubblicazione di contenuti “hot” dove gli utenti possono guadagnare denaro tramite gli abbonamenti che i loro follower sottoscrivono per vedere i contenuti pubblicati. Bella Thorne, ha sostenuto di essersi iscritta per motivi di lavoro. Dato che deve studiare il funzionamento della piattaforma per un nuovo film che sta girando con il regista Sean Baker, ha scelto di iscriversi e vedere come funzionava.





Ha dato la notizia attraverso un video pubblicato su Instagram accompagnato dal messaggio: “Text me, I’m bored”.

Inutile dirlo, ma doveroso sottolinearlo: in meno di una settimana ha guadagnato 2 milioni di dollari.

Stando a PageSix, nessuno su quel social era ancora riuscito a incassare così tanto in così poco tempo. Nemmeno Cardi B. Ma il segreto di tutto questo successo? Sarebbe il modo in cui gestiste il profilo e l’interazione con i suoi followers. Sembra infatti che risponda a ogni messaggio, commento e che mandi video e foto inedite.

L’attrice però ha voluto sottolineare che non pubblicherà mai foto di nudo e che il suo scopo non è quello di guadagnare soldi, tanto che, il ricavato andrà tutto in beneficenza.

L’esperienza passata dell’hackeraggio c’entra qualcosa con le sue decisioni in proposito di Onlyfans? La brutta esperienza le è servita per avere più coraggio ora? O siamo sempre sulla tematica della mercificazione del corpo femminile?

Per rispondere a quest’ultima domanda basta guardare i commenti sotto le pagine che hanno dato la notizia: “Un pelo di figa tira più di un carro di buoi”,”Poi dicono che le donne sono tutte poverine… see certo!”, “Se potessi “lavorerei” anche io così, ma sono uomo.”

Se tutto ciò fosse capitato e successo ad un attore di genere maschile i commenti sarebbero stati gli stessi?

Nicole Rastelli

