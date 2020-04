Meno di un minuto (tempo di lettura)

A oggi, 04 aprile 2020, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, hanno contratto il virus 124.632 persone, con un aumento, all’attuale, di 2.886 contagi registrati nelle ultime ventiquattro ore. Come riportato da ilmeteo.it, nella somma su citata, naturalmente, rientrano anche tutte le altre stime; in particolare: dei guariti/dimessi, che sono 20.996 (+1.238, dato tuttora positivo il quale accresce, sempre più, la speranza di una vittoria anticipata); dei decessi, +681 al momento, 15.362 in totale; dei ricoverati con sintomi, 29.010 al presente; di quelli in terapia intensiva, oggi –74, quindi, 3.994 in tutto; e dei pazienti in isolamento fiduciario, 55.270.











Le persone positive al Covid-19 sono, al momento, 88.274, eppure, come vediamo dalle misure su dette, i dati non sono affatto negativi, anzi. Ma tutto questo, grazie solo ai sacrifici che tutti stiamo facendo restando a casa e limitando, al minimo, gli spostamenti. In tal proposito, è stata prorogata, a data da destinarsi, anche la riapertura della stagione balneare in regioni come la Sicilia, e sebbene tutto questo sia pesante da accettare, ci aiuterà a tornare il prima possibile liberi davvero. Pazienza, ci vuole solo pazienza.

