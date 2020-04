Meno di un minuto (tempo di lettura)

Terzo giorno consecutivo di riduzione dei ricoveri in terapia intensiva. Infatti, sebbene il numero dei contagi cresca ancora (+1.941 oggi, per un totale di 93.187 dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia), non si registrano, da più di 72 ore, ulteriori degenze in terapia intensiva – fino a ieri, 3.977, all’attuale, 3.898 (-79). Come riportato da ilmeteo.it, 636 è il numero dei decessi registrato nelle ultime 24 ore, 16.523 in tutto; e cresce anche la somma dei guariti/dimessi: 22.837, +1.022 all’attuale. 28.976 sono i ricoverati con sintomi, e 60.313 le persone in isolamento fiduciario; stime che, globalmente, portano la cifra dei contagi da Covid-19 a 132.547.











Probabilmente, la discesa è già iniziata, ecco perché il numero dei contagi è stabile e tenderà solo ad abbassarsi e non più ad aumentare. Tuttavia, è opinione di virologi e studiosi che quest’ascesa positiva continuerà solo, e se, proseguiremo sulla via delle misure restrittive ancora per qualche settimana – quantunque, poi, dovessero allentarsi man mano. Quindi, si raccomanda solo tanta pazienza e forza di volontà, senza lasciarsi prendere dal panico o dalla tensione. E di restare a casa, il più possibile.

