La situazione riguardante la curva epidemica del Coronavirus in Italia sembra aver assunto una certa stabilità. Non a caso – come riportato da ilmeteo.it –, il numero dei contagi continua a mantenersi basso – +1.195 oggi, 08 aprile 2020, per un totale di 95.262. La cifra, record, dei guariti/dimessi è di, addirittura, +2.099, 26.491 in totale. I decessi scendono ancora, con +542, 17.669 all’attuale. E, infine: 28.718 sono le persone ricoverate con sintomi; 3.792 (somma inalterata da ieri) sono i degenti in terapia intensiva; e 61.557 quelli in isolamento fiduciario.











Insomma, come su detto, continua la scia positiva, e continuano a funzionare le norme restrittive. Pertanto, anche noi dobbiamo continuare a rispettarle restando a casa il più possibile: in questo modo, prima o poi, torneremo a riabbracciarci più forti di prima.

