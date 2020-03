Meno di un minuto (tempo di lettura)

La situazione riguardante la diffusione epidemiologica del Coronavirus in Italia sembra esser diventata stabile. Infatti, da ieri a oggi, si registrano 2.107 casi positivi, con una percentuale di crescita decisamente inferiore ai giorni scorsi (+2,8); cifra, quindi, che porta l’ammontare a 77.635 malati di Covid-19. Secondo quanto riportato nella conferenza stampa di oggi, 31 marzo 2020, le nuove stime dicono che: i decessi sono 837 (+7.2% rispetto a ieri), per un totale di 12.428; i guariti/dimessi, 1.109 (+7,6%), 15.729 globalmente; i ricoverati con sintomi 28.192; quelli in terapia intensiva, 4.023 (solo +42 all’attuale); e le persone in isolamento fiduciario, 45.420.











Dalle dichiarazioni del presidente dell’Iss, Brusaferro, in Italia siamo giunti al picco dei contagi; con il risultato che, adesso, bisogna iniziare una discesa la quale, affinché sia stabile, esige l’osservanza continua delle misure di contenimento vigenti, e questo, senza mollare di un centimetro. Il raggiungimento degli “zero contagi” richiederà sicuramente dei mesi, ma si sta lavorando di già sulla conquista, non solo di una riapertura a scaglioni dell’Italia, ma anche dell’agognato R=0, ovvero, quando un paziente non potrà infettare più nessun altro. Al momento, siamo vicini al R=1, condizione in cui un paziente potrebbe, al massimo, contagiarne un altro solamente, ma la prossima vittoria sarà quella di mantenere questo indice inferiore a 1. Insomma, se seguiremo le regole, presto torneremo alla nostra vita di sempre. Forza e coraggio!

