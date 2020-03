Meno di un minuto (tempo di lettura)

Anche oggi, lieve calo delle stime sul Coronavirus in Italia. All’appello, risultano positive altre 3.780 persone, con, attualmente, 275.468 tamponi eseguiti. Fra queste stime, anche quella dei decessi, i quali, oggi, si attestano a 601 (320 solo in Lombardia), per un totale di 6.077. Sale anche il numero dei guariti, nello specifico, 7.432, +408 persone. 20.692 sono i ricoverati con sintomi, 3.204 in terapia intensiva, e 26.522 in isolamento fiduciario. Secondo il computo generale, i casi positivi al Covid-19 sono, per l’esattezza, 50.418; compresi i morti e i guariti, 63.927.











Come riporta open.online, nell’ordinaria conferenza stampa della Protezione Civile, il presidente Angelo Borrelli avrebbe dichiarato che, seppur ancora in calo il numero dei contagi, non è assolutamente possibile allentare la presa; anzi, è proprio il momento di intensificare gli sforzi al fine di portare a casa la vittoria. La maggior parte dei nuovi pazienti non manifestano sintomi gravi, ma la situazione deve rimanere sotto controllo perché non lo diventino. Ed essendo, questa, la settimana decisiva per capire se le misure di contenimento sortiranno gli effetti sperati, l’unico modo per riuscirci è restare a casa, uscire il meno possibile, ed evitare qualsiasi genere di contatto. Uniti, seppur metaforicamente, ce la faremo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.