Ti sembra davvero di essere arrivato allo stremo. Letto, divano e frigorifero sono ormai il tuo triangolo delle bermuda e non riesci più a uscirne, puoi solo ciondolare annoiato da un vertice all’altro. Tutto sommato, ormai, anche guardare il lampadario ha un non so che di ipnotico e affascinante. A volte, però, ci sono dei barlumi di iniziativa, in cui pensi che non sia giusto perdere tutto questo tempo, ma svaniscono subito perché non sai che fare. Allora, perché non segui i 10 consigli per affrontare la quarantena di questa infografica sull’e-learning? La soluzione potrebbe essere a portata di clic!

Reclusione, ora cosa faccio?

Lo spirito di iniziativa si è svegliato, la curiosità cresce, assecondiamo subito questo processo e sveliamo, con 10 utili consigli, cosa si può fare dalla propria stanza o dal proprio balcone per acquisire skills su cui puntare poi nel post quarantena.





Impara una nuova lingua. Scegli te quale e il livello che vorrai raggiungere. Se pensi che non ti servirà a nulla ricorda, prima o poi uscirai dalla tua camera e viaggerai, vuoi farti trovare impreparato?

Fai qualche corso di formazione. Non è detto che tutti siano soddisfatti della propria situazione lavorativa e in queste lunghe settimane di lockdown sono tanti ad essersene resi conto. Se non vogliamo semplicemente licenziarci per fare poi chissà cosa, iniziamo a pensare a cosa vorremmo fare da grandi e, se non sappiamo come farlo, facciamo un corso professionale online ora.

Fai un corso di informatica. Stanco di essere uno user di Pc analfabeta funzionale? Oppure vuoi puntare a una carriera come programmatore o nella Cybersecurity? Fai un corso di informatica! Ovviamente, il livello e la tipologia sarà diversa a seconda della base di partenza e della finalità.

Diventa imprenditore di te stesso. Durante questo tempo ti sei scoperto artigiano, o hai scoperto una passione per l’imprenditoria ma ti mancano le basi per partire. Allora, acquisisci degli strumenti per l’imprenditoria attraverso il web.

Studia il web marketing. Sia che tu stia puntando a una nuova carriera o che tu abbia deciso di puntare sulla promozione di qualcosa di tuo, il web sembra essere l’unico spazio in cui sia possibile, ad oggi, fare marketing. Allora, caro digital lover, trova qualcosa che possa aiutarti in questa missione.

Dopo aver spremuto tanto le meningi, ricorda il detto di antichissima sapienza “Mens sana in corpore sano” e non intorpidire tutte le membra davanti al pc. È giunto il momento di alzarsi e muoversi un po’, potrai trovare tantissime app per scioglierti, dallo yoga alla zumba, passando per allenamenti funzionali e ad alta intensità.

Perché non impari a suonare uno strumento? Come riporta anche il Sole24ore la musica è fondamentale sia nello sviluppo cognitivo che nella società.

Rilassati con la cultura. Inizia un viaggio comodamente seduto grazie ai tour virtuali di musei e fondazioni gratuiti che ci sono offerti in questo periodo così particolare.

Punta sul futuro, prendi titoli, frequenta un Master: gli Atenei classici sono chiusi – almeno per le iscrizioni – e allora punta su le Università Online. Come fare? Ti basterà scegliere il sito dell’Ateneo, per esempio vai su it e segui la procedura.

Prenditi cura di te. Ritaglia tempo nelle giornate per il tuo benessere, medita, cura la pelle, mangia sano e bevi tanta acqua.

