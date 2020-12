1 minuto (tempo di lettura)

In questo ultimo mese del 2020 l’inverno entra prepotentemente in Italia: le previsioni meteo sembrano dare indicazioni precise, specialmente in vista dei giorni finali, che si preannunciano all’insegna del freddo estremo. Secondo il sistema di elaborazione dati ECMWF di ilmeteo.it, tra i giorni di Natale e Santo Stefano un ciclone di correnti di origine polare invaderà l‘Europa centrale.

Tutto questo potrebbe portare a piogge e rovesci soprattutto in Sicilia e Sardegna e al centro–nord. La neve dovrebbe farsi vedere anche a quote molto basse, specialmente sul versante nord-ovest, anche se non sono escluse variazioni. Ma le maggiori conseguenze riguardanti il clima della nostra penisola potrebbero arrivare dalla zona compresa tra la Scandinavia e la Russia. In queste ultime si sta formando una grande area colma di area Artica a causa delle temperature molto basse di questa prima parte di inverno.

Secondo le previsioni meteo, la corrente “ghiacciata” potrebbe riversarsi prima sull’Europa dell’est e poi sulla nostra nazione proprio in corrispondenza dei giorni compresi tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, rendendo i giorni davvero gelati. Si prospetterebbe quindi un capodanno piuttosto freddo, che potrebbe portare improvvisamente a un cambiamento del nostro modo di vestirci, dopo aver avuto temperature miti.

Nel periodo da lunedì 14 dicembre a domenica 20 dicembre il contesto dei valori termici non sarebbe comunque particolarmente freddo e ci sarebbe da aspettarsi quindi un’alternanza di fasi piovose sul versante ovest della penisola ad altre più asciutte. Le nevicate sono attese per la settimana successiva. Le aree più interessate dovrebbero essere le Alpi, mentre per l’ultima settimana dell’anno, dove sono attese le temperature più basse del 2020. Prepariamoci quindi a vivere un inverno gelido, sperando di non dover fare i conti con una terza ondata di Covid.

