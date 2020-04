Meno di un minuto (tempo di lettura)

Un nuovo modo di combattere il Coronavirus e soprattutto per evitare il ricovero in terapia intensiva sarebbe l’ozonoterapia. All’ospedale di Udine è stata portata avanti una sperimentazione, sotto l’egida del direttore del Dipartimento di Anestesia e rianimazione dell’Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale, Amato De Monte.







Essa ha dimostrato come su 36 malati con polmonite e difficoltà respiratorie solo uno sia stato intubato, mentre il resto sono quantomeno migliorati, se non addirittura dimessi. A questo studio, che avrebbe già attirato un grande interesse da parte di diversi esperti del settore sanitario in tutta Italia, hanno collaborato anche l’infettivologo Carlo Tascini e altri medici. Grazie ai buoni risultati ottenuti l’istituto Spallanzani di Roma ha chiesto l’autorizzazione all’Agenzia Italiana del Farmaco per poter effettuare uno studio su 200 pazienti affetti dal virus.





Questo tipo di terapia consiste nel prelievo di circa 200 millilitri di sangue dal paziente, di esporli all’ozono e infine di reiniettarli. Questa procedura andrebbe ripetuta tre o quattro volte prima di vedere dei risultati e sarebbe comprovata dal fatto che la sostanza potenzierebbe la risposta dell’organismo per combattere gli effetti di questa infezione.

Il miglioramento delle condizioni di salute dei pazienti si vedrebbe, secondo alcuni studi di coloro che hanno sperimentato questa cura, con una riduzione del bisogno di ossigeno nelle persone in cura.

Giuliano Spina

